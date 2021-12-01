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2 aylık bebeğini döven babanın ifadesi ortaya çıktı: Ağlayınca sinirlendim

Gaziantep'te, ağladığı için 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ederek,”Mama verdiğim sırada ağlayınca sinirlendim. Bebeği dövdüğü için çok pişmanım” dedi

2 aylık bebeğini döven babanın ifadesi ortaya çıktı: Ağlayınca sinirlendim
01 Aralık 2021 Çarşamba 11:26

Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan’ı darbetti. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, ”Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım" dedi.

Öte yandan Yunus Göç’ün daha önce eşi Semra Göç’e şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden uzaklaştırma aldığı, aile büyüklerinin araya girmesi ile şikayetten vazgeçildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #bebek #bebeğini dövdü #bebek döven baba
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