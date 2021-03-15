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2 aylık bebek, koronavirüsten öldü!

Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen 2 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, iki haftadan beri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

2 aylık bebek, koronavirüsten öldü!
15 Mart 2021 Pazartesi 15:17

Bolu'da 2 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bolu #Koronavirüs #bebek ölüm
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