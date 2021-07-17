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2 aylık hamile, üstelik 16 yaşında, komşusuna tencere verdi diye öldürüldü!

2 aylık hamile, üstelik 16 yaşında, komşusuna tencere verdi diye öldürüldü!
17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:55

Yürekleri yakan bir haber de Balıkesir'den geldi. Balıkesir'de 2 aylık hamile olduğu öğrenilen daha 16 yaşındaki Merivan Avcı, dini nikahlı eşi 17 yaşındaki S.Y. tarafından, komşusuna tencere verdiği gerekçesi ile öldürüldü

Olay, önceki akşam Edremit'in Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesinde keydana geldi. İddiaya göre eve gelen S.Y., komşuya verilen tencere yüzünden 2 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Merivan Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen S.Y. mutfaktan bıçak alınca Avcı kaçmaya çalıştı. Ancak, Merivan Avcı sırt kısmından aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, S.Y. ise olay yerinden kaçtı.

Gürültü ve Avcı'nın yardım feryatları üzerine eve gelen komyşuları talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Avcı, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edilerek ameliyata alınan Merivan Avcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

ZANLI KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, S.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarılan S.Y., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #cinayet #kadın cinayeti #tencere cinayet
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