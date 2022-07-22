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2 bin 500 polis alınacak

Polis Meslek Yüksekokullarına toplamda 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağı açıklandı

2 bin 500 polis alınacak
22 Temmuz 2022 Cuma 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

 

Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.


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