2 bin 500 yıllık oyuncaklar

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti’nde yapılan kazılarda M.Ö. 5'inci yüzyıla ait olduğu belirlenen çocuk mezarlarında bulunan oyuncaklar, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nde sergileniyor

2 bin 500 yıllık oyuncaklar
14 Ocak 2023 Cumartesi 12:09

Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi'nde, Balıkesir'in Cumhuriyet döneminden, antik döneme dayanan eserleri sergileniyor. Eserler arasında en dikkat çeken objeler ise antik dönem oyuncakları. Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'nden yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan M.Ö. 4'üncü ve 5'inci yüzyıla ait çocuk mezarlarında bulunan pişmiş topraktan yapılmış oyuncak heykelcikler yoğun ilgi görüyor.

Heykelcikler arasında kaplumbağa, kirpi, horoz, kuş gibi objeler bulunduğunu belirten Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz, "O dönem kullanılan oyuncaklarının birçoğu maalesef çocuk mezarlarından çıkıyor. Bu da bize, çocuklar ölünce mezarına ölen çocuğa ait oyuncağının koyulduğunu ya da çocuk öldükten sonra ona bir oyuncak hediye edildiğini düşündürüyor. Çocuklarını kaybeden aileler, çocuklarını uğurlarken sevdikleri eşyayı da yanlarına bırakmış. Kazılarda ele geçirilen bu antik objeleri müzemizde sergiliyoruz. Antik oyuncakların sergilendiği bölüm ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor. Müzemiz haftanın 7 günü ücretsiz olarak ziyaretçilere açık" dedi. 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Necmiye, çocuklarını öldürmesin, diye kendini feda etmiş
Sonraki Haber
Güncel İndirim Kodu Nasıl Bulunur?
Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Operasyonu' başlatıldı
0
Güncel İndirim Kodu Nasıl Bulunur?
Güncel İndirim Kodu Nasıl Bulunur?
0
Cinsel tacizden 31,5 yıl hapse çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti
Cinsel tacizden 31,5 yıl hapse çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti
0
Türkiye’de insanların yüzde 63,3’ü çocukluğunda akran zorbalığına uğradı
Türkiye’de insanların yüzde 63,3’ü çocukluğunda akran zorbalığına uğradı
0
Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
İstanbul Kent Üniversitesi 12 kişi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 12 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.