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2 çocuk gölette ölü bulundu!

2 çocuk gölette ölü bulundu!
10 Eylül 2022 Cumartesi 12:03

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye’nin Tel Abyad kenti arasında bulunan sınır duvarına yakın bir alanda oyun oynayan Irmak Kaymaz (9) ile Suriye uyruklu Vaad İllen (10), yağmur suyundan oluşan suni gölette boğulmuş olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçakale'nin Telabyad sınır duvarının bulunduğu Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan ve oyun oynamak için evlerinden çıkan Irmak Kaymaz ile Suriye uyruklu Vaad İllen'in, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı. Akçakale Belediyesi hoparlöründen kayıp ilanı verilen çocukları bulmak için seferber olan yakınları, çocukları, sınırın sıfır noktasındaki yağmur sularından oluşmuş suni gölette hareketsiz şekilde buldu. Sudan çıkarılan çocuklar, olay yerinde yapılan suni teneffüsün ardından kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #çocuk #ölüm
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