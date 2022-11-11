DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
0
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
0
DERBİNİN KAZANANI GÖZTEPE OLDU
DERBİNİN KAZANANI GÖZTEPE OLDU
0
'ÜÇLÜ VİRÜS' UYARISI
'ÜÇLÜ VİRÜS' UYARISI
0

2 liralık tuvalet ücreti tartışması ölümle bitti!

2 liralık tuvalet ücreti tartışması ölümle bitti!
11 Kasım 2022 Cuma 12:36

Antalya'da tuvalet işletmecisi Mehmet Özcan, tuvalete girdikten sonra parasını ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rus turist, Özcan'a yumruk attı. Beyin kanaması geçiren Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı. R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı. Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR

Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğnu ve bir engelli kızı bulunduğunu belirterek, "2 liralık tuvalet ücretini ödememek için yumruk atıyor. Sonrasında beyin kanaması geçiriyor. Hastanede hayatını kaybediyor. Yapanın yanına kalsın istemiyoruz. Bu işin peşin bırakmayacağız" diye konuştu. 15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #yumruk #tuvalet ücreti #ölüm
Önceki Haber
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
Sonraki Haber
Soyer, Yunan başkanla Dostluk ve İşbirliği Beyanı'na imza attı: Barış için mücadele etmek değerlidir
İntihara kalkışan kaymakamdan acı haber geldi!
İntihara kalkışan kaymakamdan acı haber geldi!
0
İmamoğlu'nun yargılandığı davada yine karar çıkmadı!
İmamoğlu'nun yargılandığı davada yine karar çıkmadı!
0
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
0
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
0
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak
Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.