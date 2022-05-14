GOOGLE'DAN YENİ HAMLE!
GOOGLE'DAN YENİ HAMLE!
0
SOYER'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
SOYER'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
0
EN İYİ İLK 40 PLAJ ARASINA GİRDİ
EN İYİ İLK 40 PLAJ ARASINA GİRDİ
0
DEVLET DESTEĞİ İLE ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI
DEVLET DESTEĞİ İLE ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI
0

2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü!

2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü!
14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:09

Antalya Manavgat'ta bir anne 2 yaşındaki bebeği Betül Gök'ü kalbinden iki kez bıçaklayarak öldürdü. Annenin psikolojik tedavi gördüğü iddia edilirken, gözaltına alınan anne tutuklandı

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki Mersiye Gök, 2 yaşındaki kızı Betül Gök'ü kalbinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, anneyi gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANNE TUTUKLANDI

Manavgat Devlet Hastanesi’nde muayenesinin ardından jandarma merkezinde işlemleri tamamlanan Mersiye Gök, Manavgat Adliyesi’ne getirildi. Jandarmada ifade vermeyen Mersiye Gök'ün savcılıktaki ifadesinde, 3 gündür ilaç kullanmadığı ve cinnet geçirdiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersiye Gök, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan cenazesi alınan Betül bebek, Side Mahallesi Kemer Mezarlığında toprağa verildi.

O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen Gök'ün bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

Etiketler; #antalya #bebeğini öldürdü #anne cinayeti #çocuğunu öldüren anne
Önceki Haber
İzmir açıklarında deprem oldu!
Sonraki Haber
Alkollü sürücü polisi fark edince... Ortalık karıştı!
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2'si bebek 3 kişi öldü!
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2'si bebek 3 kişi öldü!
0
Otelin dereye döktüğü kimyasal, yavru balıkları öldürdü
Otelin dereye döktüğü kimyasal, yavru balıkları öldürdü
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak
0
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak
0
Cinsel saldırı sonrası intihar etmişti! Eda Nur Kaplan davasında beraat kararı!
Cinsel saldırı sonrası intihar etmişti! Eda Nur Kaplan davasında beraat kararı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.