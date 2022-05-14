2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü!

Antalya Manavgat'ta bir anne 2 yaşındaki bebeği Betül Gök'ü kalbinden iki kez bıçaklayarak öldürdü. Annenin psikolojik tedavi gördüğü iddia edilirken, gözaltına alınan anne tutuklandı

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki Mersiye Gök, 2 yaşındaki kızı Betül Gök'ü kalbinden bıçakla yaraladı. Evde yaşayan anneannenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, anneyi gözaltına aldı.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANNE TUTUKLANDI

Manavgat Devlet Hastanesi’nde muayenesinin ardından jandarma merkezinde işlemleri tamamlanan Mersiye Gök, Manavgat Adliyesi’ne getirildi. Jandarmada ifade vermeyen Mersiye Gök'ün savcılıktaki ifadesinde, 3 gündür ilaç kullanmadığı ve cinnet geçirdiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersiye Gök, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan cenazesi alınan Betül bebek, Side Mahallesi Kemer Mezarlığında toprağa verildi.

O.G. ile 7 yıldır evli olduğu öğrenilen Gök'ün bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.