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2 yıldır kayıptı, açlıktan bayılınca bulundu!

Antalya'nın Kemer ilçesinde bitkin halde hastaneye getirilen kişinin, ailesinin bir süredir haber alamadığı, kızının ise 2019 yılından bu yana görmediğini söylediği eski turizmci Hüseyin Öztürk (52) olduğu belirlendi

2 yıldır kayıptı, açlıktan bayılınca bulundu!
19 Haziran 2021 Cumartesi 14:11

İstanbul Beşiktaş Etiler Polis Merkezi'ne 21 Mayıs'ta giden genç kız, babası Hüseyin Öztürk'ü 2019 yılı temmuz ayından sonra görmediğini beyan etti. Bunun üzerine Hüseyin Öztürk hakkında arama kararı verildi. Dün akşam saatlerinden Antalya'nın Kemer ilçe devlet hastanesi acil servisine, açlık ve halsizlik şikayetiyle bilinci kapalı halde ambulansla bir kişi getirildi. Hastanede görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru tarafından yapılan araştırmada bu kişinin Hüseyin Öztürk olduğu belirlendi. Hastanedeki işlemlerin ardından polis, Hüseyin Öztürk'ün Manavgat'ta yaşayan ağabeyini ilçeye çağırdı.

Kemer'e gelen ağabeyi, Hüseyin Öztürk'ün daha önce otellerde müdürlük yaptığını, 2018 yılında ise iş yeri açtığını, battıktan sonra da kaybolduğunu belirtti. Hüseyin Öztürk daha sonra ağabeyiyle Manavgat'a gönderildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kemer #kayıp
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