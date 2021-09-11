20 derslikli betonarme okul binası yapılacaktır

Bitlis'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesine 20 derslikli ortaokul binası yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bitlis'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesine 20 derslikli ortaokul binası yaptırılacaktır. Okul yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilanda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.



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