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20 günlük bebeğini döverek öldürdü!

20 günlük bebeğini döverek öldürdü!
21 Ağustos 2022 Pazar 07:54

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne Z.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne tutuklandı.

Olay, geçen 9 Ağustos'ta Mucur ilçesi Solaklı Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti. Baba D.A., baygın halde bulduğu bebeği Mucur Devlet Hastanesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeği dövdüğü belirlenen Z.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Z.A., 13 Ağustos'ta tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırşehir #bebeğini öldürdü #bebeğini dövdü
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