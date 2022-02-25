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20 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu!

20 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu!
25 Şubat 2022 Cuma 09:52

Isparta'da tek başına yaşadığı öğrenilen 20 yaşındaki Merve Başkal evinde ölü bulundu. Başkal'ın 3-4 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucu belli olacak

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dairedeki kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, pencereden eve girdi. Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #ölüm #ölü bulundu #merve başkal
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