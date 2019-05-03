2019 Üniversite Taban Puanları Açıklandı

Ülkemizde her yıl milyonlarca genç lise son sınıf öğrencisi olarak veya lise mezunu olarak üniversite eğitimi almak için YKS adı verilen yükseköğretim kurumları sınavına giriş yapmaktadır. Bu sınav her yıl belirli bir maraton oluşturmakla birlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile başlamış bir sistem olarak bilinmektedir.

Sınav sistemleri ile ilgili olarak takip edebileceğiniz bu sayfada belirtildiği şekilde sınav tek aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sınavda adaylar sınav sisteminin 1. oturumunda TYT yani temel yeterlilik testi sınavına katılmakta ve daha sonrasında ise ikinci oturumda alanlarına göre değişen şekilde AYT yani alan yeterlilik testi sınavına veya YDT yani yabancı dil testi sınavına katılmaktadır. Adaylar bu sınavlarda almış oldukları sonuçlara göre puan hesaplama işlemine tabi tutulur ve daha sonrasında üniversiteler tarafından belirlenmiş üniversite taban puanları ile tercihlerini gerçekleştirirler. Üniversiteler tarafından her yıl öğrenci alımları gerçekleştirildikten sonra bir sonraki sene hangi puanlarla öğrenci alındığına göre üniversite taban puanları ortaya çıkarılır. ÖSYM tarafından hazırlanmış olan tercih kılavuzu içerisinde bu üniversitelerin ve bölümlerin bir önceki sene kaç puanla öğrenci aldığına göre belirlenmiş olan listeler hazırlanır. Öğrenciler bu kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerine gerçekleştirirler. Üniversite tercihlerinde taban ve tavan puanları kadar önemli olan farklı bir ayrıntı ise her öğrencinin sınav sırasında elde etmiş olduğu başarı sırasıdır. Yani sınav sırasında çözmüş olduğunuz sorulara göre hesaplanan puanınız ile birlikte elde ettiğiniz başarı sırası da tercihlerinizde önem arz eder.

Üniversite Taban Puanları Neden Bu Kadar Önemlidir?

Sayfa üzerinde sunulan bilgilerle elde etmiş olduğunuz bir önceki senenin üniversite taban puanları ve tavan puanları sayesinde önümüzdeki sene sınav sonrasında nasıl tercih yapabileceğinizi belirleyebilirsiniz. Tahmini olarak bir devlet üniversitesinde tıp fakültesine giriş sağlayabilmek için geçtiğimiz sene sayısal puan türünde en düşük 50 bininci sırada bulunan kişi giriş yapabilmiştir. Yani bu sıra için 529 puan alan kişi başarılı konumda bulunurken, bir sonraki sene aynı şekilde tıp fakültesine girebilmeniz için bu başarıyı sağlamanız gerekir. Taban puanları üniversitelerin farklı bölümlerini tercih eden öğrencilerin bu tercihi kaç kişi sayısı ile yaptıklarına, hangi puan türünde ve hangi puan seviyeleri ile yaptıklarına göre belirlenmektedir. Geçmiş yıllarda belirlenen üniversite taban puanları lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek için belirli bir başarı sıralaması ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle sınav sonuçlarına bağlı şekilde almış olduğunuz puan ve elde ettiniz başarı sırası bir önceki senenin puan bilgilerine göre önem arz edecektir. Eğer, belirlediğiniz ve okumak istediğiniz mutlak bir bölüm yer alıyorsa, sayfa üzerinde sunulmuş bilgileri takip ederek üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında sayfa bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Bu bilgiler sayesinde önümüzdeki sene sınav maratonunda ne kadar daha fazla puan almanız gerektiğini ve hangi puan dağılımı ile istediğiniz bölümü kazanabileceğinizi belirleyebilirsiniz.

2018-2019 Üniversite Taban Puanları Nasıl Belirlenecek?

2017-2018 eğitim sezonunda gerçekleştirilen sınav maratonu sonrasında öğrenciler 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdiler. Öğrencilerin gerçekleştirdiği bu tercihlere göre üniversiteler öğrenci alımı yaparak, 2018-2019 YKS Tercih Robotu konusunda net bilgileri belirlemiş oldular. Bu kapsamda 2018-2019 yılı için kullanılacak taban puanları konusunda şimdiden elde edilen bilgiler ilerleyen dönemlerde sınav sonrası hazırlanacak tercih kılavuzu için kullanılacaktır. Bu bilgilere bağlı bir şekilde 2019 yazında tercih gerçekleştiren milyonlarca öğrenci taban puanları ve tavan puanlarını değerlendirerek üniversiteye giriş imkanı sağlayacaktır. Bu noktada sürekli olarak belirtilen sayfayı takip ederek istediğiniz taban ve tavan puanlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.