2021'de en çok bunları aradık!

Her yıl sonunda dünyada ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, 2021’in en çok merak edilenlerini açıkladı. 2021 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)”, “Squid Game”, “Açıköğretim Lisesi(AÖL)” ve “Mesut Özil” damga vurdu

Yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde Google, 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini (Google Year in Search 2021) yayınladı. Bu analiz Google Trendler’in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor. Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor. Her yıl merakla beklenen rapor 2021’in arama trendleri, yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken anların, kişilerin, konuların, olayların ve yerlerin açıklandığı bir derleme. Google Aramalar, bilgi dünyasına dair keşiflerde bulunabilecek, insanların bilgiye erişmesine yardımcı olan bir alan olduğu gibi aynı zamanda bir yılın tamamına ait arama bilgilerini keşfetmenin de yolunu sunuyor. Dünyayı etkileyen gelişmelerden neredeyse 70 ülkeden pop kültürü ve yaşam tarzı, spor, müzik, haberler ve daha pek çok konuda trend olan konuları derlediği yüzlerce en iyi 10 listesini kullanıcılarına sunuyor.

Türkiye’de 2021 yılında en çok merak edilenler

Türkiye'nin 2021 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “dizi/film”, “kaybettiklerimiz”, “nasıl”, “tarifler”, “ne zaman”, “kim”, “nasıl geçer” başlıkları altında toplandı. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi yine liderliği Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın aldığı arama trendleri, Türkiye’nin son bir yılki gündemini gözler önüne serdi. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game’in de ikinci sıradan kendine yer bulduğu “aramalar” listesinde, Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı.

Pandeminin etkileri devam ediyor

2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs salgınının, Google aramalarında da kendini gösterdiği gözlendi. HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. “Nasıl” kategorisinde en çok sorulan sorular “HES kodu nasıl alınır”, “aşı randevusu nasıl alınır” ve “aşı kartı nasıl alınır” oldu. “Ne zaman” kategorisinde de okulların, kafelerin ne zaman açılacağı, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenler arasına girdi.

Pek çok farklı alana yayılan, merak edilen konular

En çok aradığımız tarifler güllaç, soğuk baklava ve taco tarifleri olurken, 2021 yılı hastalıklar üzerine de bolca arama yapılan bir yıl olarak dikkat çekti. “Nasıl geçer” kategorisiyle iyileşmenin yollarını aradığımız 2021 yılında “burun akıntısı nasıl geçer”, “grip nasıl geçer” ve “öksürük nasıl geçer” gibi sorular kategori lideri oldu. Rasim Öztekin ve Doğan Cüceloğlu gibi duayenlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021’de kaybettiklerimiz listesine ülkemizde kadın cinayetine kurban giden birçok kadından biri olan Başak Cengiz’in de girmesi dikkat çekti. Ayrıca en çok merak edilen isimler listesine bu yıl başarılarıyla hepimizi gururlandıran kadın milli voleybol takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de girdi. Her yıl olduğu gibi dizi ve filmlerin de bolca merak edildiği 2021 listesine reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı gibi dizilerin de girmesi dikkatleri çekti.

Türkiye’de 2021 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

EBA giriş

Squid Game

AÖL (Açık Öğretim Lisesi)

Mesut Özil

Elmalı davası

MHRS randevu

Okulun ilk günü

Sadakatsiz

Sezai Karakoç

HES kodu alma



İsimler

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Özer

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Miralem Pjanic

Gedson Fernandes

Nihal Yalçın

Batuhan Karacakaya

Zehra Güneş



Dizi/ Film

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Üç kuruş

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Son Yaz

Maraşlı



Kaybettiklerimiz

Rasim Öztekin

Doğan Cüceloğlu

Sezai Karakoç

Başak Cengiz

Oğuz Yılmaz

Hüner Coşkuner

Kadir Topbaş

Ferhan Şensoy

Kartal Tibet

Karahan Çantay



Nasıl?

HES kodu nasıl alınır

Aşı randevusu nasıl alınır

Aşı kartı nasıl alınır

Tam kapanma nasıl olacak

Su diyeti nasıl yapılır

Cuma namazı nasıl kılınır

Peppa pig nasıl öldü

İnsülin nasıl yazılır

Ritüel nasıl yapılır

Türkiye gruptan nasıl çıkar



Tarifler

Güllaç tarifi

Soğuk baklava tarifi

Taco tarifi

Tulumba tatlısı tarifi

Sufle tarifi tencerede

Galette tarifi

Gulaş tarifi

Çiğ köfte tarifi

Panna cotta tarifi

Cizleme tarifi



Ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak

Kabine toplantısı ne zaman

Yasaklar ne zaman bitiyor

Tam kapanma ne zaman

Kafeler ne zaman açılacak

Bilim kurulu toplantısı ne zaman

DGS tercihleri ne zaman

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

Okullar ne zaman kapanacak

Türkiye maçı ne zaman



Kim?

Survivor kim elendi

Masterchef kim kazandı

Şampiyon kim

Camdaki kız hayri kim

Galatasaray başkanı kim oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim

Boji kim

Andımızı kim yazdı

Elektriği kim buldu

Emniyet Genel Müdürü kim



Nasıl geçer?

Burun akıntısı nasıl geçer

Grip nasıl geçer

Öksürük nasıl geçer

Arpacık nasıl geçer

Pişik nasıl geçer

Koltuk altı kararması nasıl geçer

Sivilce lekeleri nasıl geçer

Nasır nasıl geçer

Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer

Kulak tıkanması nasıl geçer