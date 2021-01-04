2021 kadınlar için mücadele yılı olacak 

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Aralık ayı toplantısını yeni yıl konseptiyle yaparak 2021’in tüm Türkiye’ye ve Dünyaya sağlık mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Toplantıya konuk konuşmacı olarak “İnsan 7’sinde neyse 70’inde O Mudur? Hayatımızı Kolaylaştıracak Minik Tüyolar” sunumuyla Banu Conker katıldı

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, zor bir yıl geçirdiklerini söyleyerek hem kadına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaşmış bir yıl olması hem de pandemi nedeniyle 2020 yılının son derece kötü geçtiğini ifade ederek 2021 yılının her anlamda umut dolu olmasını beklediklerini söyledi. Kadın mücadelesinin Türkiye ve Dünyada ivme kazandığını söyleyen Serter, “Evlere kapansak da kimse bizim beynimizi kapatamadı. Bu mücadelede erkekler de yanımızda yürümeye başladı. 2021 de de bunun mücadelesine devam etmeye kararlıyız” dedi. 2021 yılına bu direniş ruhuyla girdiklerini söyleyen Serter, “Eğer istersek dünyayı değiştiririz, bu gücümüz var. Biz güçlüyüz, yeni yılı daha güçlü karşılayıp daha güçlü olarak 2021’e gireceğiz” diye konuştu. Son 1 ayda yapılan toplantıların özetini sunan İKKB Başkanı Serter, 2021 yılında her ne şartta olursa olsun kadınlar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

0-6 yaş arasında soyut düşünme yoktur

“İnsan 7’sinde Neyse 70’inde O Mudur? Hayatımızı Kolaylaştıracak Minik Tüyolar” isimli sunumuyla bir konuşma yapan ve aile dizilimi hakkında bilgi veren Banu Conker, nefes terapisi hakkında da konuştu. İnsanın 0-6 yaş arasında ne duyduysa, neyi içselleştirdiyse bütün hayatında o frekanstan enerji yaydığını söyleyen Conker, “’7’sinde neyse 70’inde de odur’ bu yüzden denir. Bunun farkına vardığınızda ancak değişebilirsiniz” diye konuştu. 7 yaşına kadar soyut düşünmenin yerleşmediğini söyleyen Conker, “Bu yaş grubuyla konuşurken kurduğunuz cümlelere dikkat edilmesi gerekiyor” dedi. İnsanın soğana benzediğini, kabuk kabuk bir koruma kalkanı ile kaplı olduğunu söyleyen Conker, ”Kendi içimize özümüze ulaşabilmek için bu maskelerimizi üzerimizden atmamız gerekiyor. Kendimizi ve tetiklendiğimiz noktaları ve hislerimizi fark etmemiz gerekiyor. Kendimizin aynası olmamız şart” diye konuştu. Yazarak çalışmanın da önemine vurgu yapan Conker, “Ertesi günün programını yazın ve olumlu düşünerek kaleme alın. Dikkat edin o yazdıklarınız çıkacak ve o gününüz pozitif geçecek, tavsiye ederim” diyerek sözlerini tamamladı.