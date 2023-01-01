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2022 yılında en çok tercih edilen isimler açıklandı

2022 yılında en çok tercih edilen isimler açıklandı
01 Ocak 2023 Pazar 15:07

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl 1 milyon 22 bin 737 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini; en çok tercih edilen isimlerin erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre; 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi. 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında; erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 8 bin 870 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Defne ve Asel isimlerini sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti. 2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri dikkat çekti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #haber #isimler
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