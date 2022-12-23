2023 yılında bedelli askerlik ne kadar olacak?

2023 yılı için asgari ücret 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Asgari ücret artışı diğer ödemeleri de etkiledi. Yeni yılda bedelli askerliğin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Yeni yılda bedelli askerliğin 150 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8.506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı % 100, 2022 Temmuz ayına göre % 54,66, yıllık ortalama artış oranı ise % 74,43 oldu.

Açıklanan asgari ücret rakamı sonrası bedelli askerliğin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55'lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL'nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak" ifadelerine yer verdi.