207 destek personeli alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 207 sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, kontenjanları, bunlar için aranan nitelikler ile başvurma genel ve özel şartlarını kapsamaktadır.

Adayların, sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.



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