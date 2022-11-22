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21 sözleşmeli personel alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 21 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

21 sözleşmeli personel alınacak
22 Kasım 2022 Salı 10:39

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitenin birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, ilandaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


İlanın detayları için tıklayınız

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