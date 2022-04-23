23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Bir milletin kaderi 102 yıl önce bugün değişti. 23 Nisan 1920’de Meclis açıldı. Milletin iradesi ve ulusun egemenliği tüm dünyaya ilan edildi. Ulu Önder Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. Bayram coşkusu hiç eksilmedi

YIL: 1920… Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir millet, özgürlük ve bağımsızlık için daha büyük bir mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'na başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yurt savunmasında göğsünü siper etti. Ancak bağımsızlık ve millet egemenliği için atılması gereken çok önemli bir adım vardı. Milletin temsilcilerinden oluşan Meclis'in açılması… Ve o Meclis, işgal altındaki İstanbul'da değil Ankara'da toplanacaktı. Ulu Önder, Meclis'in açılacağı tarihi ise 23 Nisan 1920 olarak açıkladı.

O gün geldiğinde Ankara'da büyük bir coşku vardı… Mustafa Kemal ve beraberindeki milletvekilleri, önce Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kıldı. Ardından da dualarla ilk Meclis'in açılışını gerçekleştirdi. Aynı gün, Meclis'in adının, “Türkiye Büyük Millet Meclisi” olmasına karar verildi. İlk konuşmayı yapan Sinop Milletvekili Eşref Bey, “Meclis'in açılışını milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip, kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum” sözleriyle dünyaya duyurdu.

Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan günü, Türkiye'nin ilk resmi bayramı ilan edildi… Bu tarihi gün, 1922'den itibaren Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'nin ilk milli bayramı olan 23 Nisan, 5 yıl sonra daha anlamlı bir hal aldı.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. İlk Çocuk Bayramı kutlaması da 23 Nisan 1927'de Atatürk'ün himayesinde Ankara'da gerçekleşti. Ulu Önder o gün arabasını çocuklara tahsis etti, Cumhurbaşkanlığı Bandosu çocuklar için konser verdi, çocuk balosu düzenlendi… Sonraki yıllarda kutlamalar tüm yurda yayıldı. Her geçen yıl bayram coşkusu daha da arttı… 23 Nisan 1933'te ise Atatürk yeni bir gelenek başlattı. Ulu Önder çocukları makamında ağırladı ve onlarla sohbet etti… Bugün 23 Nisan 2022… Bugün millet egemenliğine adım attığımız o büyük günün 102'nci yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun.