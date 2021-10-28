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23 yaşındaki asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu duyurdu. Şehidin ateşi ise Kahramanmaraş'a düştü

23 yaşındaki asker şehit oldu!
28 Ekim 2021 Perşembe 10:57

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit er taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
 

Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in (23) Kahramanmaraş'taki baba evine acı haber ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğu haberine, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 6 ay önce göreve başladığı, 10 gün önce de izne geldiği belirtilen şehit Selin’in fenalaşan babası Ergül ile annesi Selma'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan eve gelmeye başladı.

Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, bugün ikindide Altınyayla Mahallesi Mezarlığı’nda törenle son yolculuğuna uğurlanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #hakkari şehit #kahramanmaraş şehit
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