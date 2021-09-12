23 yaşındaki asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem için başsağlığı mesajı paylaştı. MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2021 tarihinden şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe- Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in (23), acı haberi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine ulaştı.

Pençe- Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi’nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Ömer Faruk Erdem’in anne ve babasının ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem’in 1 yıl önce Piyade Sözleşmeli Er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı belirtildi. Şehit Erdem’in Yarın Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.