KÖPEK YANGIN ÇIKARDI!
KÖPEK YANGIN ÇIKARDI!
0
KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
0
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
0
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
0

23 yaşındaki genç kız, yatağında ölü bulundu!

23 yaşındaki genç kız, yatağında ölü bulundu!
25 Aralık 2022 Pazar 16:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlarıyla kaldığı evde sabah kahvaltıya kalkmayan Emine Karayılan (23), odasında ölü olarak bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunan Emine Karayılan'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve arkadaşlarıyla beraber yaşayan Emine Karayılan, dün sabah kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odasına giderek kontrol etti. Karayılan'ın hareketsiz olması ve tepki vermemesi üzerine arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri Karayılan'ın cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan'ın cenazesi, baba Hasan Karayılan'a ve ağabeyine teslim edildi. Kalp rahatsızlığı bulunan ve ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, defnedilmek üzere Adana'nın Yüreğir ilçesine götürüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #haber
Önceki Haber
Suriyeli baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü!
Sonraki Haber
Pınar Karşıyaka son sürat gidiyor
Bakan Özer'den okullarda ücretsiz yemek açıklaması!
Bakan Özer'den okullarda ücretsiz yemek açıklaması!
0
Suriyeli baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü!
Suriyeli baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü!
0
Türk-İş'ten sert açıklama: Yeter artık canımıza tak etti!
Türk-İş'ten sert açıklama: Yeter artık canımıza tak etti!
0
Kavgayı merak edip evinin önüne çıktı, hayatını kaybetti!
Kavgayı merak edip evinin önüne çıktı, hayatını kaybetti!
0
TİKA bilişim personeli alımı yapacak
TİKA bilişim personeli alımı yapacak
0
Danıştay Başkanlığı personel alacak
Danıştay Başkanlığı personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.