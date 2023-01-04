231 sözleşmeli personel alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 231 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, ilanda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 231 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 03 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecektir.

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