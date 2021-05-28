EMZİREN ANNELER DİKKAT!
EMZİREN ANNELER DİKKAT!
0
GÜLÜMSETEN DİYALOG
GÜLÜMSETEN DİYALOG
0
SERTEL'İN ACI GÜNÜ
SERTEL'İN ACI GÜNÜ
0
SAHİLDE UYUŞTURUCU ŞOKU!
SAHİLDE UYUŞTURUCU ŞOKU!
0

24 yıllık polis, intihar etti!

Bartın’ın Amasra ilçesinde, nöbetçi kulübesinde görevli polis memuru Necati D. (46), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi

24 yıllık polis, intihar etti!
28 Mayıs 2021 Cuma 14:57

Olay, öğle saatlerinde, Amasra Kaymakamlığı girişinde meydana geldi. 24 yıllık polis memuru Necati D., nöbetçi kulübesinde tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan kaymakamlık görevlileri, sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Necati D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necati D.'nin cansız bedeni, morga götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #intihar #polis intiharı
Önceki Haber
Daha 14 yaşında canına kıydı!
Sonraki Haber
Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
0
İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!
İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı!
0
İntiharını önlediği hasta tarafından bıçaklandı!
İntiharını önlediği hasta tarafından bıçaklandı!
0
Gürültüye uyanan anne, çocuklarının hayatını kurtardı
Gürültüye uyanan anne, çocuklarının hayatını kurtardı
0
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Dicle Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.