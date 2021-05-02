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25 yaşındaki genç, çatıdan atlayarak canına kıydı!

Hatay'da, 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Mehmet Gökhan K. (25), tüm ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Gencin kendisini boşluğa bıraktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

25 yaşındaki genç, çatıdan atlayarak canına kıydı!
02 Mayıs 2021 Pazar 08:37

Olay, dün akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Mehmet Gökhan K., cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Genci gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmek için bir süre çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin önlem alma çalışmaları sırasında kendini bir anda boşluğa bırakan Mehmet Gökhan K., olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin ekonomik nedenlerle intihar ettiği ileri sürüldü.

Öte yandan intihar anı, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #intihar #genç intihar
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