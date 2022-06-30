26 avukat alınacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 26 avukat alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere ilanda il ve sayıları belirtilen 26 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.



Başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayacak başlayıp, 28 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



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