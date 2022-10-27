27 mühendis alımı yapılacak

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü mühendis alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO merkez ve taşra teşkilatına toplam 27 ( Mühendis ) personel alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 26.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

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