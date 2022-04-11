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27 şoför alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 şoför alımı yapacağını duyurdu

27 şoför alınacak
11 Nisan 2022 Pazartesi 12:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için toplam 27 (yirmi yedi) sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan için başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.

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