274 kız öğrenci için güvenli barınma imkanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaptırılan sekiz katlı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İzmir CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı törene İzmirliler de büyük ilgi gösterdi.

Yurt sorunu 1 yılda çözülür

Açılış töreninde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yurt sorunun çözülememesini eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hesap veren bir siyaset Türkiye'nin geleceğini sağlıklı çizen bir siyasettir. Türkiye'de 17 yılda bu sorun çözülemediyse bu sorunun ayıbı siyaset kurumuna aittir. Siyaset kurumu bu sorunu çözebilir mi? Evet çözebilir. CHP bir yılda bu sorunu çözecek" dedi. Öğrencilerle arasında geçen konuşmadan bahseden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Bir kızımız 'Üniversiteyi bitirdiğimizde iş bulacak mıyız ?' diye sordu. Umutsuzluğun geldiği bu nokta beni üzdü. Ona şunu söyledim bu sorunu aşman ın tek bir yolu var üretmek. Türkiye üretmeli, istihdam alanları yaratmalıyız. Kimsenin umutsuzluğa kapılmaması lazım. Genç arkadaşlarıma söylemek isterim ki Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Beraber birlikte çözeceğiz. Çünkü biz gençlerimize kızlarımıza erkeklerimize güveniyoruz."

Vatandaşlara hesap verilmeli

Gençlere siyasetle ilgili önerilerde de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biraz önce belediye başkanımız 'Kıt kanaat gelirlerle güzel işler yapmaya çalışıyoruz dedi. Yetim hakkı yememek diye bir kavram vardır. Yani sizlerin ödediğiniz vergileri kamu yöneticileri harcarken sizlere hesap vermek zorundadırlar. Parayı harcayanların vatandaşlara hesap vermesi lazım" dedi.

Yeni bir siyaset başlatıyoruz

İster batıdan ister doğudan ister kuzeyden ister güneyden kimliği inancı ne olursa olsun yaşam tarzı ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız diyen Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaseti başlatıyoruz herkesi kucaklayan bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset, dostlukla inşa edilmiş bir siyaset, doğruları söyleyen yanlışa karşı duran yanlışa yanlışsa yılmayan kararlıkla yanlış olduğunu söyleyen bir siyaset" şeklinde konuştu.

İzmir için büyük bir kazanım

Atatürk Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törenini bayram günü olarak niteleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muz; biri engelli olmak üzere 91 odasıyla, toplamda 274 öğrenciyi barındıracak şekilde inşa edilmiştir. Kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, kantin, mutfak ve sığınak gibi ortak kullanım alanları olan bu yurt; bilinçli, başarılı ve topluma faydalı gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayacak. Karabağlar Belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla hizmete sunduğu yurdumuz, başta öğr encilerimiz olmak üzere, İzmir için büyük bir kazanım" dedi.

Bornova'ya da yurt geliyor

İzmir'in öğrenim hayatı açısından, öğrencilerin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler arasında ülkemizde üst sıralarda yer almasının bir gurur kaynağı olduğunu ve bu gururu büyütmek ve çok daha iyi bir düzeye çıkarmak için, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına devam edeceğini belirten Tunç Soyer, "Bornova Evka-3'te yapmayı planladığımız 800 kişilik kız öğrenci yurduyla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde yapımına başlayacağımız bu yurdu da, en kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İzmir'de uyumlu bir çalışma var

'Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı' için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "İzmir'de bütün belediye başkanları ile birlikte sürdürülen güzel, uyumlu bir çalışma var. Bu çalışmanın devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22- 23 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek "Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. İki gün sürecek "Belediye Başkanları Çalıştayı"nın CHP Genel Merkezi'nin seçimlerden sonra belediye başkanları ile yaptığı ikinci toplantı olacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıda belediye başkanlarımızın geçen süre içinde yaptıkları çalışmaları, karşılaştıkları sorunları, sorunlara yönelik ürettikleri çözümleri kendilerinden dinleyeceğiz" dedi.

İzmir örneği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye başkanları ile birlikte gerçekleştirdiği uyumlu çalışmalara da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Kendisinin bir önceki büyükşehir belediye başkanımızda olduğu gibi başarılı bir performans göstereceğine yürekten inanıyorum. İzmir'de bütün belediye başkanları ile gayet güzel, birlikte sürdürülen bir çalışma var. Bu çalışmanın devam edeceğini yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Canla başla çalışıyoruz

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Kendisinden hem güç hem moral alıyoruz. Türkiye'deki büyük değişimin önünü açtığı için kendisine minnettarız. İzmir olarak genel başkanımızı sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Onun gösterdiği güvene layık olmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.