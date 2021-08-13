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28 bıçak darbesi 'canavarca bir his' sayılmadı!

Ankara'da akrabası Nazmiye Koyuncu'yu (19) 2 aylık bebeğinin yanında 28 bıçak darbesiyle öldüren Ramazan Dirgen (26) 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan açılan davada 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda tek başına bıçak darbesi sayısının fazla olmasının canavarca hisle öldürmenin unsuru olmayacağı belirtildi

28 bıçak darbesi 'canavarca bir his' sayılmadı!
13 Ağustos 2021 Cuma 11:22

Çubuk ilçesinde oturan Nazmiye Koyuncu, 31 Aralık 2019 tarihinde eşi olmadığı sırada evinde 2 aylık bebeğinin yanında öldürüldü. Koyuncu'nun 2'si boğazından 28 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada Nazmiye Koyuncu'yu, akrabası Ramazan Dirgen'in öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından Koyuncu'nun küpe ve altınlarını alarak kaçtığı belirlenen Dirgen, yakalanıp, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Ramazan Dirgen’e dava açıldı. Dirgen savunmasında, Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ve Koyuncu'nun kendi eşinden doğacak bebeğini aldırması için kendisine baskı yaptığını söyleyerek, tartıştıklarını ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Dirgen'e, eyleminin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' olmadığı kanaatiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığa 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 9 yıl ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1,5 yıl hapis cezası daha verildi.

GEREKÇELİ KARAR

Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda sanığın ruh halinden ve davranışlarından, canavarca his olarak tanımlanan bir insanın ölümünden zevk duyduğu için öldürme, sırf öldürmek için öldürme gibi bir ruh hali içerisinde bulunmadığı kanaatine varıldığı belirtildi. Kararda, "Sanığın savunmasında kendini kaybettiğini, maktulü ne şekilde bıçakladığını bilmediğini beyan etmesi karşısında, uzmanlık raporlarında belirtilen yaraların meydana getirilmesinin canavarca hisle öldürme amacını güttüğünü tek başına ortaya koyamayacağından, canavarca hisle hareket ettiğine yönelik dosyada kesin kanıt bulunmadığı, tek başına darbe sayısının fazlalığının canavarca hisle öldürmenin unsuru olmayacağı, mevcut otopsi raporuna göre bıçak yaralarının çok az miktarda olanının öldürücü olduğu göz önüne alındığında katılanlar ve vekillerinin canavarca hisle öldürme nitelikli halinin gerçekleştiğine ilişkin iddiaları mahkememizce kabul edilmemiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet #nazmiye koyuncu cinayeti #ramazan dirgen
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