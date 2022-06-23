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28 öğretim üyesi alınacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 28 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

28 öğretim üyesi alınacak
23 Haziran 2022 Perşembe 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Uşak Üniversitesi birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 7 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.


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