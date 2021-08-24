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28 Şubat davasında AYM'ye çağrı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin yeniden yargılanması gerektiğini dile getiren Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 28 Şubat kararlarının söz konusu davada geçmediğini belirterek "FETÖ kurgusuyla dava mı olur? Anayasa Mahkemesi'ni göreve davet ediyorum" dedi

28 Şubat davasında AYM'ye çağrı
24 Ağustos 2021 Salı 09:36

FATİH ÖZKILINÇ- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan (81) Bodrum Adliyesi'ne giderken, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ise Milas'ta gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Doğan ve Bir, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 28 Şubat davası kapsamında cezası kesinleşen emekli generallerin tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 28 Şubat davasının FETÖ kurgusuyla oluşturulduğunu ve bu nedenle yeniden yargılanma yapılması gerektiğini söyledi.

28 Şubat kararları davada yok


Yargılamada usulün esasın kapısı olduğunu vurgulayan Çelebi, "17-25 Aralığı da FETÖ yapmıştı. Usul esasın kapısıdır yargılamada. Usulde iktidar onu kabul etmedi. 'Bunlar FETÖ'cü, bunların yazdığı iddianame kabul olur mu?' dediniz. 'Tamam, doğru söylüyorsunuz' dedik. Usul esasın kapısıdır. 28 Şubat davasında da belgeyi getiren FETÖ'cü yüzbaşı ihraç edildi. O belgeyle iddianameyi hazırlayan savcı FETÖ'cü. 17 yıl ceza almış cezaevinde. Rapor veren TÜBİTAK mensupları FETÖ'cü hepsi kaçak. Onlara belge gönderen o dönem albay olan Muharrem Köse FETÖ'cü. 15 Temmuz gecesi de bir fiil Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Bugün cezaevinde. FETÖ kurgusuyla dava mı olur? Anayasa Mahkemesi(AYM)'ni göreve davet ediyorum, yeniden yargılama yapılmalı. Öncelikle iddianame doğru, düzgün yazılmalı. 28 Şubat kararları 406 nolu karar bu davada geçmiyor. Davanın adı 28 Şubat ama içinde 28 Şubat geçmiyor. Çok ilginç. O kararlar yok. O kararları uygulayanları, o direktifi verenleri de yargılamanız gerekiyor. Onlarda bu işin parçası... Yaşlı insanları cezaevine atarak bu işler olmaz. Anayasa Mahkemesi hemen görevini yapmalı.  28 Şubat'ta askerin siyasete müdahalesi yanlış. Asker siyasetin emrinde olmalı. Ama kurgu dava var bu da yanlış. Davaları FETÖ kurgusuyla oluşturamazsınız. Bunların düzeltilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler; #28 şubat davası #aym #çetin doğan #izmir #mehmet ali çelebi
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