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28 yaşındaki genç ağaca asılı bulundu!

Bursa'da, 150 kişilik ekiple kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin B.'nin (28), evine 500 metre uzaklıkta ağaca asılı cansız bedeni bulundu

28 yaşındaki genç ağaca asılı bulundu!
23 Haziran 2021 Çarşamba 12:38

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hüseyin B.'den dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, endişelenince durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleli ve jandarma ekiplerinin aramalarından sonuç alınamayınca AFAD'a haber verildi. Bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri ile eğitimli 2 arama köpeği sevk edildi. 150 kişilik ekip, dün akşamdan itibaren bölgede çalışma başlattı. Gece boyu süren çalışmaların ardından bugün sabah saatlerinde Hüseyin B.'nin, evinin 500 metre uzağında ağaca asılı cesedi bulundu. Hüseyin B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #intihar #ölüm
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