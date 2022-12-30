29 memur alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı 29 açıktan devlet memuru alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (29) devlet memuru temin edilecektir.

Başvurular 30 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

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