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299 sözleşmeli personel alınacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 299 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

299 sözleşmeli personel alınacak
20 Ocak 2022 Perşembe 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi birimlerinde giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 20 Ocak 2022'de başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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