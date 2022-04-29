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3 bin 250 bekçi alıncak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde görevlendirmek üzere toplamda 3 bin 250 bekçi alımı yapacağını açıkladı

3 bin 250 bekçi alıncak
29 Nisan 2022 Cuma 09:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı yapacak.

 

Adaylar, 28   Nisan   –   13   Mayıs   2022   tarihleri   arasında   http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

İlanda belirtilen koşullara göre adaylardan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik görevini bitirmiş olmak, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması istenecek.


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Etiketler; #bekçi #bekçi alımı #bekçi alınacak
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