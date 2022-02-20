KORONAVİRÜSÜ YAKALANDI
KORONAVİRÜSÜ YAKALANDI
0
AKŞENER, EROL EVGİN'İ İZLEDİ
AKŞENER, EROL EVGİN'İ İZLEDİ
0
İZMİR YABANCI BASINDA
İZMİR YABANCI BASINDA
0
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR
0

3 çocuğu ile sokağa atılmıştı, yardımına gönüllüler koştu!

3 çocuğu ile sokağa atılmıştı, yardımına gönüllüler koştu!
20 Şubat 2022 Pazar 15:35

Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y. tarafından 3 çocuğuyla evden kovulan Kırgız Aıunura Ryskeldiva'nın (29) yardımına, gönüllüler koştu. Yeni bir ev tutulan ve eşyaları alınan kadına kaçak durumda olduğu için kesilen para cezası da gönüllüler tarafından ödenecek

Kırgızistan'da yaşayan Aıunura Ryskeldiva, 2013 yılında çocuk bakıcılığı yapmak için Antalya'ya geldi. Ryskeldiva, bir ailenin yanında çocuklarına baktığı sırada S.Y. ile tanıştı. Bir süre sevgili olan ikiliden Ryskeldiva, babasının vefatı üzerine Kırgızistan'a gitti. Tekrar Antalya'ya dönen Ryskeldiva, S.Y. ile evlenme kararı aldı. Ryskeldiva, S.Y.'nin dini nikah teklifini kabul etti.

ŞİDDET GÖRÜNCE POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Ryskeldiva, bu birliktelikten E.Y. (5), E.Y. (4) ve N.Y. (2,5) adında 3 kız çocuğu dünyaya getirdi.

İddiaya göre, en küçük çocukları doğduktan sonra S.Y., Ryskeldiva'yı aldatmaya başladı. S.Y., tepki gösteren Ryskeldiva'ya şiddet uyguladı. Ryskeldiva, oturum izni bulunmadığı için şikayetçi olamazken, S.Y., bir süre önce yine şiddet uygulayıp, kadını evden kovdu. Büyük kızlarını bir tanıdığının yanına bırakan, en küçük çocuğuyla 3 gün sokakta kalan Ryskeldiva, polis merkezine gidip S.Y.'den bu kez şikayetçi oldu. S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken Ryskeldiva da sığınma evine yerleştirildi. Aıunura Ryskeldiva, bir süre sonra çocuklarını da yanına alıp kendisine evini açan arkadaşının yanında kalmaya başladı.

GÖNÜLLÜLER EV TUTTU

Aıunura Ryskeldiva'nın yaşadıklarının DHA tarafından gündeme getirilmesi sonrasında harekete geçen Antalya Yardımlaşma Platformu, kadın ve çocuklarının kalması için ev tuttu. Ryskeldiva'nın eşyaları da yine gönüllüler tarafından tamamlandı. Çocuklarıyla mutlu bir yuva kuran kadının 3 yıldır kaçak durumda yaşadığı için ödemesi gereken para cezası da yine bir gönüllü tarafından karşılanacak. Diğer yandan konunun gündeme gelmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ryskeldiva'nın ifadesine başvururken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek olmak için irtibata geçti. Ryskeldiva'yı arayan S.Y. ise evden kovduğu çocukları almak için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

'ÇOCUKLARIMLA MUTLUYUM'

Yaşadığı üzüntüyü bir nebze de olsa unuttuğunu söyleyen Aıunura Ryskeldiva, “Evden kovulduktan sonra bir tanıdığımın evinde kalıyorken, yardımseverler sayesinde artık kendi evimdeyim. Çocuklarımla çok mutlu ve iyiyim. Bir evim ve eşyalarım olduğu için çok sevindim. Tek sıkıntım oturma iznimin olmaması. Yardımcı olan herkese ve devlet kurumlarına çok teşekkür ederim" dedi.

CEZASI ÖDENECEK

Kadının çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, “Haberin yayımlanmasının ardından haberdar olduğumuz 3 çocuklu annemiz için platform olarak yardım çalışması başlattık. Evlerini bulduk, kiralarını ödedik. Annenin çocuklarıyla yaşayabileceği ev haline getirdik. Annenin vizesinin bitmiş olması nedeniyle, bir yardımseverimiz de biriken cezayı ödeyecek. Annenin vizesinin yenilenmesi için yapabileceğimiz her türlü desteği sağlayacağız. İlgilenen kurumlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #evden atılan #kırgız kadın
Önceki Haber
Kayıp balıkçıdan 35 gün sonra acı haber!
Sonraki Haber
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı
Kayıp balıkçıdan 35 gün sonra acı haber!
Kayıp balıkçıdan 35 gün sonra acı haber!
0
Akşener, Erol Evgin konserini izledi
Akşener, Erol Evgin konserini izledi
0
Korkunç olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürdü!
Korkunç olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürdü!
0
İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı
İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı
0
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
TSK, hukuk mezunu subay alacak
TSK, hukuk mezunu subay alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.