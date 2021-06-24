AHMET ÜMİT'TEN YENİ KİTAP
AHMET ÜMİT'TEN YENİ KİTAP
0
AŞI KISIRLIK YAPAR MI?
AŞI KISIRLIK YAPAR MI?
0
TARKAN YENİ İMAJINI PAYLAŞTI
TARKAN YENİ İMAJINI PAYLAŞTI
1
YAŞI 72 AMA...
YAŞI 72 AMA...
0

3 gün önce evlenmişlerdi. Acı kaza!

Kayseri’de, Abdullah Çiçek'in hafif ticari araçla dikkatsizlik sonucu araca çarptığı kazada eşi Yeter Çiçek (22), hayatını kaybetti. Çiçek çiftinin 3 gün önce evlendiği ve akraba ziyareti için yolda olduğu öğrenildi

3 gün önce evlenmişlerdi. Acı kaza!
24 Haziran 2021 Perşembe 18:08

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki 115’inci Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Çiçek yönetimindeki 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, Kadir Sarım'ın kullandığı 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eşinin kullandığı araçta sıkışan Yeter Çiçek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çiçek'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için devlet hastanesi morguna götürüldü. Kaza yerinde büyük üzüntü yaşayan Abdullah Çiçek ile Yeter Çiçek'in 3 gün önce evlendiği ve akraba ziyareti için yolda oldukları öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
10 otomobil reklam tabelasının altında kaldı!
Sonraki Haber
Bunun adı vahşet! 20 köpek yavrusunu...
Sevgilisi ensesinden vurmuştu. Mahkemede şok iddialar!
Sevgilisi ensesinden vurmuştu. Mahkemede şok iddialar!
0
Sokak hayvanları için kulübe tasarladı
Sokak hayvanları için kulübe tasarladı
0
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Bahçe duvarı yüzünden komşusunu öldürdü!
Bahçe duvarı yüzünden komşusunu öldürdü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.