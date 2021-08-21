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3 gündür aranan genç kızın cesedi bulundu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 3 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan 17 yaşındaki Hatice Gül Yıldız’ın cansız bedeni bulundu

3 gündür aranan genç kızın cesedi bulundu
21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:00

Bigadiç ilçesindeki evinden 18 Ağustos günü çıkan, en son bir markete girerek alışveriş yaptığı tespit edilen Hatice Gül Yıldız, daha sonra taksiye binerek, kırsal Yörücekler Mahallesi’nde bulunan baraja gitti. Yıldız’ın bulunması için iki gün boyunca barajda ve çevresinde arama yapıldı. Barajdan kanala su verilmesi sırasında bugün Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldız’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kuruma sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kayıp kız ceset #hatice gül yıldız
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