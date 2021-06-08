3 gündür kayıptı, iyi haber geldi!

Antalya'da arabasını çalışır halde bırakıp kayıplara karışan market işletmecisinden 3 günün sonunda iyi haber geldi

Alınan bilgiye göre cumartesi günü Antalya'nın Aksu ilçesinde karayolunda çalışır halde duran ve dörtlüleri yanık halde uzun süredir park halide olan aracı gören vatandaşlar, şüphelenerek durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri park halindeki aracın plakasını sisteme girince, aracın sahibinin 37 yaşındaki Onur Uygun olduğunu ve hakkında da kayıp ihbarı olduğunu fark etti. Ekiplerin haber vermesiyle olay yerine gelen Uygun'un yakınları, aracın kayıp olan Uygun'a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Uygun'un yol kenarındaki ağaçlık alanda gözden kaybolduğunu tespit etti.

AFAD'ın ilk gün katıldığı arama çalışmalarına, dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu. Kadavra köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında Uygun'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

ALAN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN SONUCA ULAŞILAMADI

Yeğeni Onur Uygun'un cumartesi günü saat 16.00 sıralarından itibaren kayıp olduğunu ifade eden teyze Sibel Erdoğu, "Yeğenime ulaşamayınca bizde panik olduk. Bu sebeple polisi aradım. Bunun üzerine aynı gün Aksu ilçesinde aracının burada olduğunu söylediler. Buraya geldiğimizde aracı çalışır vaziyette, dörtlüleri yanık şekilde yolun kenarında duruyordu. Sağ yan koltukta da cüzdanı duruyordu. Yeğenim normalde kesinlikle cüzdanını cebinden çıkarmazdı. Sonrasında zaten ekipler geldi ve gece saatlerinde çalışmalar başladı. Alan çok büyük olduğu için bir sonuca ulaşamadılar" dedi.

Erdoğu, "Burada detaylı bir arama çalışması gerçekleşmedi. Neredeyse 60 saat oldu. Ben buraya gerekli desteğin gönderilmesini istiyorum. Gelen arama köpeği kadavra köpeği olduğu için, koku alamadığı için sadece ölüyü arıyor. Kıyafetleri de getirildi ama hiç bir şekilde köpek onları koklayıp da henüz bulamadı. Alan çok büyük olduğu için bu arama çalışmalarıyla sonuçlanacak gibi durmuyor" diye konuştu.

‘KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Yeğeninin başına bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini söyleyen Sibel Erdoğu, yeğeni Onur Uygun'un kaçırılmış olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti. Erdoğu, "Yeğenim arabayı bıraktıktan sonra ceplerine dokunuyor. Aşağıya doğru inerken buraları tanımadığı çok belli oluyor. Buraya geldiğinde de birini görmüş gibi duruyor. Sanki onu biri buraya çağırmış gibi gözüküyor. Sonra da kamera kayıtları orada bitiyor. Yeğenimin bulunmasını istiyorum. Kaçırılmışsa da iyi niyetinin kurbanı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GECE BULUNDU

Araştırmalarını sürdüren ekipler, Onur Uygun'a, dün gece saatlerinde Antalya- Alanya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda ulaştı. Ekipler, Uygun'un kayboluşundan 65 saat sonra bulunduğu haberini ailesine bildirdi. Teyze Sibel Erdoğu, "Yeğenimin bulunmasından dolayı çok mutluyum. Polis ekipleri bize saat 06.00 sıralarında haber verdi. Bizim için sağ salim bulunması önemliydi. Sevinçliyiz. Yeğenim gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna bırakılmış. Yanımızda olması bizim için en önemlisi" dedi.