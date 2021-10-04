SAZLARA HAYAT VERİYOR
SAZLARA HAYAT VERİYOR
0
KARACA SİNEMASI'NA DESTEK
KARACA SİNEMASI'NA DESTEK
0
NETFLIX'E SQUİD GAME DAVASI
NETFLIX'E SQUİD GAME DAVASI
0
GÖKTEN ÖLÜ KUŞ YAĞDI
GÖKTEN ÖLÜ KUŞ YAĞDI
0

3 günlük evlilik ölümle bitmişti! Tutuklandı!

Hatay’da 3 günlük eşiyle aralarında çıkan kavganın ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Sönmez'in (29) olay sonrası ifadesi alınıp serbest bırakılan eşi Zeynep Yonca Sönmez (24) cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Sönmez, ifadesinde eşinin kendisini bıçakladığını ileri sürmüştü

3 günlük evlilik ölümle bitmişti! Tutuklandı!
04 Ekim 2021 Pazartesi 15:22

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta 23 Eylül günü 3 günlük evi olan Zeynep Yonca Sönmez ile Mehmet Sönmez çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Sönmez, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. Sönmez, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı, elde edilen bilgiler ve raporlar doğrultusunda Zeynep Yonca Sönmez hakkında 'cinayet' iddiasıyla gözaltı kararı verdi. Evinden alınan ve götürüldüğü savcılıkta suçlamaları kabul etmeyen Sönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #hatay cinayet #üç günlük evlilik
Önceki Haber
Göztepe'de Berkan gözden düştü
Sonraki Haber
3 günlük evlilik ölümle bitmişti! Tutuklandı!
Karadeniz'deki en eski yerleşim yeri bulundu
Karadeniz'deki en eski yerleşim yeri bulundu
0
Dehşeti yaşayan kadın o anları anlattı: Özür dilerim deyip bıçağı sapladı
Dehşeti yaşayan kadın o anları anlattı: Özür dilerim deyip bıçağı sapladı
0
Bafra Belediyesi 27 memur alacak
Bafra Belediyesi 27 memur alacak
0
Anadolu Üniversitesi 55 kişi alacak
Anadolu Üniversitesi 55 kişi alacak
0
Yüksek Seçim Kurulu 90 kişi alacak
Yüksek Seçim Kurulu 90 kişi alacak
0
Kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk öldü!
Kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.