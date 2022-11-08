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3 kız öğrenci, okulda kolaya zehir katarak intihara kalkıştı!

3 kız öğrenci, okulda kolaya zehir katarak intihara kalkıştı!
08 Kasım 2022 Salı 12:57

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, liseli 3 kız öğrenci, okulun tuvaletinde kolaya kattıkları fare zehrini içti. Öğrenciler hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi'ndeki Kız Teknik ve Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri Z.C.(15), M. K. (15) ile H. Ö. (18) marketten aldıkları kolayla birlikte okulun tuvaletine girdi. İddiaya göre, 3 öğrenci burada fare zehri kattıkları kolayı içerek sınıflarına girdi. Bir süre sonra sınıfta kusmaya başlayan 3 kız öğrenciyi fark eden arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi. Okula çağırılan sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız öğrencilerin mideleri yıkandı. Kız öğrenciler müşahede altında tutulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kızın neden intihara kalkıştığı yönünde ailelerinin ifadesine başvurdu. Yaşanan olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari, savcılık ise adli soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #kola #zehir #intihar
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