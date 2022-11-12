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3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

Batman'da, yaşamı 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine denk gelen 113 yaşındaki Nuriye Babat hayatını kaybetti

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!
12 Kasım 2022 Cumartesi 15:33

Pazaryeri Mahallesi’nde çocukları ve torunlarıyla yaşayan, 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden, 8 çocuk annesi Nuriye Babat, organ yetmezliği nedeniyle 8 Kasım'da yaşamını yitirdi. Torunlarının torunlarıyla birlikte 500’ün üzerinde torunu bulunan Babat, vasiyeti üzerine Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyü mevkisindeki Kanireval Mezarlığı’nda toprağa verildi. Babat’ın oğlu Yusuf Babat (64), annesinin çok sessiz ve sakin biri olduğunu, zaman zaman kendilerine Atatürk dönemini anlattığını belirtip, "Kendi halinde biriydi. Annem resmi kayıtlarda 1909 doğumludur ama gerçekte öyle değil. 125 yaşındaydı tahmin ediyorum ben. O tarihlerde şimdiki gibi nüfusa hemen doğumdan sonra kaydedilemiyordu. Annem Atatürk zamanını bile gördü. Bazen o tarihlerden bize bir şeyler anlatırdı. Annemi kaybettiğimiz için son derece üzüntülüyüz. Allah’ın takdiridir. Hepimiz o yolda gideceğiz" dedi.

Nuriye Babat'a bakan torunu Abdullah Babat (47) da "500'den fazla torunu var. Sağlık durumu iyiydi. En son 1 ay önce bir rahatsızlığı oldu. Hastaneye götürdüm. Tedavi gördü. Birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra onu tekrar eve götürdük. Bakıma muhtaçtı. Onunla ben ve eşim ilgileniyorduk. Bazen oturup muhabbet ediyorduk. Bize Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatırdı. ‘Mustafa Kemal böyleydi, şunları yapardı’ diye. Allah rahmet eylesin. Üzgünüz" diye konuştu.

Gelini Seyahat Babat da Nuriye Babat’ın böbrek rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Gayet de sağlıklıydı. Son zamanlarda böbrek rahatsızlığı başladı. Yemek yememeye ve mamayla tutunmaya başladı hayata. Bir böbreği artık iflas etmişti. Bizim en kıymetlimizdi. Türkiye’nin en yaşlı insanıydı. Vefat ettiği için çok üzgünüz. Keşke hala sağ olsaydı ve ona baksaydım" dedi. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #batman #ölüm #113 yaş #haber
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