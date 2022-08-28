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3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü!

3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü!
28 Ağustos 2022 Pazar 07:19

Kayseri'de 3 yaşındaki K.A.Ç.'nin tabanca ile oynadığı sırada kazara babasını vurduğu iddia edildi. Olayda baba Gökhan Çimen hayatını kaybederken, yakınları da sinir krizi geçirdi


Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen'i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #ölüm #babasını öldürdü
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