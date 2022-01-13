3 yaşındaki çocuk ölü bulundu, anne ve dayı tutuklandı

Burdur'da 3 yaşında olduğu öğrenilen Ayşenur K. annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili anne ve dayı gözaltına alındı. Dayı ifadesinde küçük kız gürültü yaptığı için ona tekme attığını itiraf etti. Anne ve dayı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cemil Mahallesi Koskos Sokak'taki müstakil evde oturan Kader K., iddiaya göre, sabah işe gitmek için uyandığında, kızı Ayşenur Kazık'ın yatağında hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ayşenur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ayşenur'un cansız bedeni, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne Kader K., anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Aile üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, Kader K.'nin, Ayşenur'un babası ile ayrı yaşadığı ve 1 de erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Ayşenur'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

BABAANNEDEN DARP İDDİASI

Burdur merkez Cemil Mahallesi'nde bu sabah yatağında annesi tarafından ölü bulunan 2 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi Kader K., anneannesi Yüksel K. ve dayısı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Olayı duyduktan sonra Konya'nın Akşehir ilçesinden Burdur'a gelen baba Erdi Karakiraz (24), ayrıldığı eşi ve kayınbiraderinden şikayetçi oldu. Karakiraz, çocuklarının ikisini de uzun zamandır görmediğini söyledi.

TORUNLARA ŞİDDET İDDİASI

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan babaanne Kader Tuğla ise torunlarına anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Kader Tuğla, "Kader'in annesi ve Kader'in kocası bizi telefonla rahatsız etti. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Oğlunu, kızını öldüreceğiz' dediler, nitekim de bunu yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun, onu mu istiyorlar. Ölüsünü vermiyorlar madem oğlanı versinler" dedi.

Kader K.'nın çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya kilitlediler, bodruma kilitlediler. Üvey babası 1 ay önce aradı. Oğlanı ve kızı kapatmışlar aç açına. Komşuları bize telefon açtı. Ses kayıtları, görüntüleri hepsi var" diye konuştu.

Kader K.'nın 4 yaşındaki oğlu T.K. olaydan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. T.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracı ile götürülürken babaanne Kader Tuğla aracın önünü keserek torununu görmek istedi.

Torununun kendilerine verilmesini isteyen Kader Tuğla, "Biz çocuğumuzun yuvaya gitmesini istemiyoruz. Onunla bari eğlenelim. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Oğlumuzu versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. Oğlumun tutunacağı bir dalı oğlu var, onunla avunsun. Kızının cenazesini göremiyor, ben onu istiyorum. Allah rızası için torunumu versinler" ifadelerini kullandı.

ANNE VE DAYI TUTUKLANDI



Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi ve dayısı tutuklandı. Dayının küçük kıza gürültü yaptığı için tekme attığını kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çocuğun annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. (18) adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Öte yandan, nüfus kayıtlarına göre Ayşenur'un babasının anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

Bu nedenle Kader Karadeniz'den, Erdoğan Kazık'tan ve çocuğun biyolojik babası olduğunu öne süren Erdi Karakiraz'dan DNA örnekleri istendi.

Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde dün Ayşenur Kazık'ın ölü bulunmasına ilişkin annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. gözaltına alınmıştı.