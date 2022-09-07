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3 yaşındaki çocuk sokakta ölü bulundu!

3 yaşındaki çocuk sokakta ölü bulundu!
07 Eylül 2022 Çarşamba 09:14

Ankara Keçiören'de bulunan bir aydınlatma direğinin yanında çocuk cesedi bulundu. Çocuğun 3 yaşlarında olduğu belirlenirken, kimliği ise belirlenemedi.


Dün sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu gören servis şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yaşlarındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden, sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek, "Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktı ne olduğu" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #çocuk #ölü çocuk
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