3 yaşındaki Devran, ailesinin; onlar da komşularının hayatını kurtardı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sel sularının çadırlarına girdiğini fark edince anne ve babasını uyandırıp, dışarı çıkmalarını sağlayan Devran Doğan (3), çadır kentin kahramanı oldu. Oğlu sayesinde komşularını da uyandırıp, yardım eden Arif Doğan (25), "Oğlum bizi uyandırmasa çadırın içinde hem biz hem de komşularımız ölüp gidecektik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'yı, bu kez sel felaketi vurdu. Doğanşehir ilçesinde sulama suyu taşıyan kanal taştı, depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı. Birçok çadır zarar görürken, depremzedeler de son anda kurtuldu. Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadır kentte kalan Songül Doğan (22) ve Arif Doğan çiftinin çocukları Devran da sel sularının çadıra girdiğini fark edince anne- babasını uyandırdı. Oğlu sayesinde uyanıp, eşi ile çadırdan çıkan Arif Doğan, ailesini güvenli yere bıraktıktan sonra diğer depremzedelerin yardımına koştu. Doğan, çadırlarda kalan depremzedeleri uyandırıp, dışarı çıkmalarını sağladı.

'ÖNCE DEPREM ŞİMDİ DE SEL BİZİ VURDU'

Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadır kentte yaklaşık 100 kişi olduğunu belirten Arif Doğan, "Uyuduğumuz sırada oğlum yanımıza gelip, çadıra su girdiğini söyledi. Bir anlam veremedim. Yataktan kalkıp, baktığımda çadırın içi su ile doluyordu. Hemen eşimi ve çocuğumu güvenli bir yere bırakıp, çadırda kalan diğer kişileri uyandırmaya çalıştım. Büyük bir panik yaşanmaya başlandı. Herkes çadırdan çıkarak güvenlik yere gitmeye çalıştı. Sel suları çekilince çadırlarımız çamurun içinde kaldı. Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağız, bilemiyorum. Önce deprem şimdi de sel bizi vurdu. Oğlum bizi uyandırmasa çadırın içinde hem biz hem de komşularımız ölüp gidecektik çünkü suda elektrik akımı da vardı" dedi.