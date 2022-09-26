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3 yaşındaki kızını öldürdü, intihar etti!

3 yaşındaki kızını öldürdü, intihar etti!
26 Eylül 2022 Pazartesi 13:54

Adana'da 23 yaşındaki anne Eylül Yıldırım ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur'u tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı. Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam ormana gitti. Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi. Ormanda bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü. Yıldırım’ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kızını öldürdü #intihar #eylül yıldırım
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