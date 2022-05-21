HEPSİ ŞAMPİYON!
HEPSİ ŞAMPİYON!
0
GÖRME ENGELİ ENGEL OLMADI!
GÖRME ENGELİ ENGEL OLMADI!
0
GÖZALTI MORLUĞUNUN NEDENİ...
GÖZALTI MORLUĞUNUN NEDENİ...
0
YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER
0

3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unuttuklarını 30 kilometre sonra fark ettiler!

Diyarbakır’da araçla mola veren aile, 3 yaşındaki kızları E.B.'yi unuttuklarını yaklaşık 30 kilometre gittikten sonra fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma tarafından bulunan E.B. ailesine ulaştırıldı

3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unuttuklarını 30 kilometre sonra fark ettiler!
21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:34

Siirt'ten Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan aile Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 34'üncü kilometresinde mola verdi. Aile, molanın ardından araçlarına binerek yola devam etti. Yaklaşık 30 kilometre sonra Siverek ilçe sınırlarına yaklaşan aile, çocukları E.B.’nin araçta olmadığını fark etti, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla E.B.'yi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teslim aldığı E.B., ailesine ulaştırıldı. Aile jandarmaya teşekkür etti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #mola yeri #çocuk unutma
Önceki Haber
Erkek spor dediler, o 18 ayda dünya şampiyonu oldu!
Sonraki Haber
Suriyelilerle ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç!
Suriyelilerle ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç!
Suriyelilerle ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç!
0
Şampiyon motosikletçi çorbacıda öldürüldü!
Şampiyon motosikletçi çorbacıda öldürüldü!
0
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
0
Ufuk Üniversitesi personel alacak
Ufuk Üniversitesi personel alacak
0
Kayseri Üniversitesi 10 kişi alacak
Kayseri Üniversitesi 10 kişi alacak
0
Ukraynalı baba dehşeti: 2 çocuğunu öldürdü, eşini yaraladı
Ukraynalı baba dehşeti: 2 çocuğunu öldürdü, eşini yaraladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.