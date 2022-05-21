3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unuttuklarını 30 kilometre sonra fark ettiler!

Diyarbakır’da araçla mola veren aile, 3 yaşındaki kızları E.B.'yi unuttuklarını yaklaşık 30 kilometre gittikten sonra fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma tarafından bulunan E.B. ailesine ulaştırıldı

Siirt'ten Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan aile Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 34'üncü kilometresinde mola verdi. Aile, molanın ardından araçlarına binerek yola devam etti. Yaklaşık 30 kilometre sonra Siverek ilçe sınırlarına yaklaşan aile, çocukları E.B.’nin araçta olmadığını fark etti, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla E.B.'yi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teslim aldığı E.B., ailesine ulaştırıldı. Aile jandarmaya teşekkür etti.